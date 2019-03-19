Анна Тюменева, вдова известного хоккеиста сборной СССР и московского Спартака, олимпийского чемпиона Виктора Тюменева получила 7,5 лет колонии за мошенничество на рынке продаж элитного жилья. Полгода назад она потеряла мужа, но к тому времени уже занималась преступной деятельностью.

Анна Тюменева, вдова известного хоккеиста сборной СССР и московского "Спартака", олимпийского чемпиона Виктора Тюменева получила 7,5 лет колонии за мошенничество на рынке продаж элитного жилья. Полгода назад она потеряла мужа, но к тому времени уже занималась преступной деятельностью.Тюменева занималась "черным" квартирным бизнесом, сообщает издание "Спорт-экспресс". Она предлагала клиентам квартиры премиум-класса в столице, причем значительная часть из них уже имела законных владельцев.Получив от потенциальных покупателей деньги, 62-летняя пенсионерка исчезала, меняла явки, телефоны, а через некоторое время все начинала сначала. Одним из клиентов Тюменевой оказался известный юрист, который вскрыл преступную схему и вывел мошенницу на чистую воду.Хорошевский суд приговорил вдову Тюменева к 7,5 года колонии. При этом потерпевшим пока не удается вернуть свои деньги: мошенница так хорошо их спрятала, что ничего у нее не нашли. В частном разговоре женщина сообщила, что "отсидит, но выйдет очень богатой".