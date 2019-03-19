Чем кормить российских школьников, узнают на примере Владимирской области. Масштабный мониторинг детского питания начнут с 33 региона, сообщает ГТРК Владимир.

Чем кормить российских школьников, узнают на примере Владимирской области. Масштабный мониторинг детского питания начнут с 33 региона, сообщает ГТРК "Владимир".В рамках проекта в городе состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы. В нее вошли директора детсадов и школ, "Совет отцов", представители родительских комитетов и уполномоченный по правам ребенка в городе Владимир Геннадий Прохорычев. Также в совещании приняла участие советник уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Ольга Гущина. Собственным опытом по контролю качества детского питания поделились ярославские активисты.Участники встречи пришли к выводу: перед тем, как давать оценку школьному питанию, необходимо выяснить, чем конкретно питается ребенок. Для этих целей в школах региона проведут анкетирование. По мнению "Совета отцов", немаловажным является и родительский контроль. Нужно проверять всю поставляемую продукцию."Производители очень частно привозят не то, что заявляют в торгах. Мы уже поднимали эту проблему на федеральном уровне. Прежде всего, нужно создать реестр добросовестных поставщиков. Желательно тех, которые работают в регионе, чтобы образовательные учреждения могли закупать местную продукцию", — заявил секретарь правления "Совета отцов" Владимира Дмитрий Лавров.