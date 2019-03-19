Он полностью возместил причинённый «Владимиртеплогазу» ущерб

Он полностью возместил причинённый «Владимиртеплогазу» ущербВладимирский бизнесмен Александр Филиппов покинул стены исправительной колонии в Покрове, в которой отбывал наказание.Напомним, 13 марта Владимирский областной суд в ходе рассмотрения апелляционной жалобы принял решение об его условно-досрочном освобождении.Александра Филиппова приговорили к 4 годам тюрьмы летом 2016-го. Ещё полгода он получил по другому уголовному делу. Его признали виновным в растрате и мошенничестве в особо крупном размере.К началу 2019 года Филиппов отбыл больше половины срока наказания, который истекает в июне 2020 года, а также полностью возместил причинённый «Владимиртеплогазу» ущерб от преступлений и оплатил штраф.