Экспортный зерновой консорциум намерены создать власти регионов Сибири для упрощения сотрудничества с крупными зарубежными покупателями. Участниками Консорциума станут сибирские аграрии — одни из ключевых игроков зернового рынка в России.

Экспортный зерновой консорциум намерены создать власти регионов Сибири для упрощения сотрудничества с крупными зарубежными покупателями. Участниками Консорциума станут сибирские аграрии — одни из ключевых игроков зернового рынка в России, передает ГТРК "Иртыш".Проблемы в этой сфере, особенно у небольших производителей зерна, наблюдаются в Сибирском федеральном округе в последние два года. Дело в том, что крупные международные компании не хотят покупать зерно маленькими партиями. Они заинтересованы в больших объемах, требуют гарантий качества и 100-процентного исполнения контрактных обязательств. Это способны сделать только крупные трейдеры.Объединившись, зернопроизводители смогут решить все свои проблемы. Учредительные документы по созданию консорциума зернового экспорта планируют подписать в июне в Омске. Кроме аграриев в консорциум вступят также транспортники. Они обеспечат скорость и своевременность доставки зерна.