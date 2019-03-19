У властей США необычная проблема – в стране развелось слишком много диких лошадей. Содержание каждой из них обходится специальным службам по две тысячи долларов в год. Чиновники просят граждан помочь им.

У властей США необычная проблема – в стране развелось слишком много диких лошадей. Содержание каждой из них обходится специальным службам по две тысячи долларов в год. Чиновники просят граждан помочь им, сообщает Quarz.Призыв к американцам одомашнить диких лошадей поступил от Бюро по управлению государственными и общественными землями США (BLM). Каждому, кто согласится приютить у себя дикую лошадь, чиновники готовы заплатить по тысяче долларов.В настоящий момент заботой о диких лошадях занимаются представители бюро. Они отлавливают животных и держат их в загонах.Под опекой BLM находятся 82 тысячи лошадей, а также и диких ослов. Их содержание обходится ведомству в 50 миллионов долларов в год. Популяция диких парнокопытных при этом продолжает расти.Чиновники обещают помогать тем, кто решится одомашнить дикое животное. С 1971 года американцы взяли к себе домой 245 тысяч лошадей и ослов.