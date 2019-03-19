На программу «Формирование современной городской среды» выделят чуть больше 90 миллионов рублей

На программу «Формирование современной городской среды» выделят чуть больше 90 миллионов рублейВо Владимире в 2019 году на программу «Формирование современной городской среды» выделят чуть больше 90 миллионов рублей. Мероприятия по программе определили по двум направлениям: благоустройство общественных пространств и благоустройство территорий многоквартирных домов.Владимирская администрация разработала дизайн-проекты общественных территорий, за которые жители областной столицы могли проголосовать. Из 5-ти объектов выбрали сквер на улице Чайковского и сквер в микрорайоне Коммунар. Общественная комиссия единогласно утвердила оба общественных пространства.Кроме того, депутаты утвердили и перечень дворов Октябрьского и Ленинского районов Владимира.В Ленинском районе благоустроят 5 дворов - на улице Василисина, 8-8-а, Верхней Дуброве, 17, Михалькова, д.3 (Юрьевец), Нижней Дуброве, 44, Разина, 26.В Октябрьском районе в этом году повезло 9-ти дворам — на улицах Большой Нижегородской,36; Белоконской, 12, Белоконской, 19, Горького, 81, Мира, 39, Песочной, 9 (Коммунар), Полины Осипенко, 27, Полины Осипенко, 33 и проспекте Строителей, 32.Территории многоквартирных домов по Фрунзенскому району определят чуть позже.