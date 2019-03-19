На территории заказника окажутся 22 населённых пункта

На территории заказника окажутся 22 населённых пунктаВо Владимирской области рассматривают возможность создания национального парка на территории Селивановского района.Общая площадь, которую займёт парк, составит около 40 тысяч гектаров. В его границы попадут реки Тетрух, Кестромка и Колпь, а также лесной массив, расположенный в долинах этих рек. На территории заказника окажутся 22 населённых пункта.Если это решение будет принято, местных жителей ждёт ограничение экономической и иной хозяйственной деятельности. Это необходимо в целях сохранения объектов природного и культурного наследия. Там будут взимать плату и выдавать специальное разрешение на нахождение на территории национального парка.В первую очередь идея создания такой территории должна помочь прекратить вырубку лесного массива. Леса бездумно выпиливают, ухудшая экологию района.Обладминистрация просит присылать предложения и замечания по данному вопросу на адрес электронной почты: .