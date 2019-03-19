При этом вирусы гриппа, выделяемые от больных, полностью соответствуют вакцинным штаммам

При этом вирусы гриппа, выделяемые от больных, полностью соответствуют вакцинным штаммамНа прошедшей неделе во Владимирской области отмечают низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.В регионе зарегистрировали 9946 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, среди них 6742 ребёнка. Эпидпорог выше на 15%.Во Владимире за прошедшую неделю к врачу обратилось 3852 человека, среди них 1458 детей. Заболеваемость ОРВИ и гриппом находится ниже эпидпорога на 8,2%.Грипп диагностировали у пятерых человек. При этом вирусы гриппа, выделяемые от больных, полностью соответствуют вакцинным штаммам.Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечают во Владимире, в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Собинском районах.