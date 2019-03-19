Мигрант напал и изнасиловал находящуюся на шестом месяце беременности жительницу Волгограда, а затем еще и отобрал у нее все деньги. Спустя сутки подозреваемого задержали, в содеянном он сознался.

Мигрант напал и изнасиловал находящуюся на шестом месяце беременности жительницу Волгограда, а затем еще и отобрал у нее все деньги. Спустя сутки подозреваемого задержали, в содеянном он сознался, сообщили в региональном управлении СКР.Вооруженный ножом злоумышленник набросился на 25-летнюю жертву возле дома №33 по бульвару 30-летия Победы. Он затащил женщину в заброшенное строение на территории бывшей воинской части, где надругался над ней. Когда насильник прикарманил 800 рублей и отвлекся на сумку, пострадавшая ударила его кирпичом по голове и убежала. Рана на лице помогла в поиске предполагаемого преступника, которого задержали через сутки.Подозреваемым оказался 26-летний приезжий из Узбекистана, который плохо говорит по-русски. Свою вину он признал, но не смог пояснить, что же толкнуло его на преступление.Женщина находится в больнице, о ее состоянии ничего не сообщается. Мера пресечения злоумышленнику, который обвиняется в изнасиловании с угрозой убийством и грабеже, будет избрана в среду, но шансов остаться на свободе до суда у него практически нет.