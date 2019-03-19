Участник телестройки заподозрил новую возлюбленную в
занятиях эскортом. Саймон Марданшин из шоу Дом-2 устроил разборки с новенькой
Настей Якуб.
Участник телестройки заподозрил новую возлюбленную в
занятиях эскортом. Саймон Марданшин из шоу "Дом-2" устроил разборки с новенькой
Настей Якуб.
Новая зазноба Марданшина девушка непростая – на родине в
Молдавии она была победительницей множества конкурсов красоты. Участнику шоу "Дом-2" очень льстило, что такая "титулованная" особа обратила на него вынимание,
однако теперь он чувствует себя не в своей тарелке.
Саймон устроил Насте сцену ревности. Якуб отдыхала с другими
жителями шоу "Дом-2" на спортивной площадке "Острова любви", когда избранник
накинулся на нее с обвинениями.
"Сколько твой браслет стоит?" – допытывался Марданшин, пока
его возлюбленная предлагала ознакомиться с ценами в интернете. "Пять тысяч евро",
– заявила в итоге Настя.
Якуб отметила, что дорогостоящее украшение ей подарил бывший
молодой человек. В ответ Саймон намекнул, что это не просто презент от
экс-возлюбленного, а плата за интим, проституция. "Ты ж сама рассказывала, что вы
встречались, когда надо было ****", – не выбирал выражений участник "Дома-2". Видео разборок появилось в Instagram-аккаунте "dom2_reality".
Настя опровергала обвинения. Она настаивала, что ювелирное
изделие ей подарили во время ухаживаний.
Меж тем, Марданшин не унимался: "Это не считается парнем, когда ты
уезжаешь во Францию с ним. Он тебе подарки, и ты обратно возвращаешься", -
намекнул он на эскортное прошлое участницы .
Меж тем, поклонники телестройки не понимали претензий
Саймона. Одни отмечали, мол, прежде чем кидаться обвинениями необходимо
привести доказательства. Другие же, что приличные девушки на не
появится, их надо искать в другом месте.