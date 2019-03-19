Участник телестройки заподозрил новую возлюбленную в занятиях эскортом. Саймон Марданшин из шоу Дом-2 устроил разборки с новенькой Настей Якуб.

Участник телестройки заподозрил новую возлюбленную взанятиях эскортом. Саймон Марданшин из шоу "Дом-2" устроил разборки с новенькойНастей Якуб.Новая зазноба Марданшина девушка непростая – на родине вМолдавии она была победительницей множества конкурсов красоты. Участнику шоу "Дом-2" очень льстило, что такая "титулованная" особа обратила на него вынимание,однако теперь он чувствует себя не в своей тарелке.Саймон устроил Насте сцену ревности. Якуб отдыхала с другимижителями шоу "Дом-2" на спортивной площадке "Острова любви", когда избранникнакинулся на нее с обвинениями."Сколько твой браслет стоит?" – допытывался Марданшин, покаего возлюбленная предлагала ознакомиться с ценами в интернете. "Пять тысяч евро",– заявила в итоге Настя.Якуб отметила, что дорогостоящее украшение ей подарил бывшиймолодой человек. В ответ Саймон намекнул, что это не просто презент отэкс-возлюбленного, а плата за интим, проституция. "Ты ж сама рассказывала, что вывстречались, когда надо было ****", – не выбирал выражений участник "Дома-2". Видео разборок появилось в Instagram-аккаунте "dom2_reality".Настя опровергала обвинения. Она настаивала, что ювелирноеизделие ей подарили во время ухаживаний.Меж тем, Марданшин не унимался: "Это не считается парнем, когда тыуезжаешь во Францию с ним. Он тебе подарки, и ты обратно возвращаешься", -намекнул он на эскортное прошлое участницы .Меж тем, поклонники телестройки не понимали претензийСаймона. Одни отмечали, мол, прежде чем кидаться обвинениями необходимопривести доказательства. Другие же, что приличные девушки на непоявится, их надо искать в другом месте.