19.03.2019

2019-03-19 12:45:52

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (9 (9658) от 19 марта 2019 года).

ЛУЧШИМ ЖЕНЩИНАМ!

Накануне Международного женского дня в Главном управлении МВД России по г. Москве состоялся праздничный концерт. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Читайте на странице 2.





ОБОРОТ НАОБОРОТ

Старт акции «Сообщи, где торгуют смертью» состоялся на базе Московской молодёжной антинаркотической площадки. Подробнее на странице 2.



ГЕРОЙСКОМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ

Исполнилось 27 лет со дня учреждения высокого и очень уважаемого в нашем обществе звания «Герой Российской Федерации». Оно было установлено 20 марта 1992 года и явилось продолжением прекрасной отечественной традиции — отмечать и чествовать людей, совершивших геройские подвиги на благо нашей Родины. Продолжение читайте на странице 3.



ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ПАСПОРТА

В Управлении по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Москве состоялось торжественное вручение паспортов гражданам Российской Федерации. Обычно документ вручается молодым россиянам, достигшим 14-летнего возраста, а в этот раз паспорта также выдали лицам, проживавшим в других странах, но получившим гражданство Российской Федерации. Подробности читайте на странице 3.



ВОТ И ЛАДУШКИ!

В последний день масленичной недели во 2-м оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве состоялись «Проводы русской зимы» и спортивный праздник. Читайте на странице 3.



СОСЕДЕЙ НАДО ВЫРУЧАТЬ!

Старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Можайскому району старшего лейтенанта полиции Алексея ДУРНОВА, признанного лучшим среди коллег по итогам истекшего года, я застал в его последний рабочий день перед отпуском. Завтра ему предстояло встречать из роддома жену — второй парень в семье. «Ещё один защитник Отечества!» — говорят коллеги Алексея про малыша, рождённого накануне праздника всех мужчин. Подробнее на странице 4.



КОМАНДНЫЙ ХЕТ-ТРИК

Они были первыми в прошлом году. И в позапрошлом… Третий год подряд лучшим в Москве признаётся отделение участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского. Читайте на странице 4.



ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Накануне 8 Марта Московский городской совет женщин совместно с Советом отцов г. Москвы и Благотворительным фондом «Петровка, 38» организовали торжественный вечер, посвящённый Международному женскому дню. На мероприятие пригласили выдающихся женщин столицы, среди которых были и представительницы московской полиции. Подробности читайте на странице 5.



ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРЕКРАСНЫХ!

В преддверии праздника 8 Марта в большом актовом зале Управления внутренних дел по ЮВАО состоялся праздничный концерт. Читайте на странице 5.



НЮАНСЫ УСПЕХА

На экскурсии по Экспертно-криминалистическому центру УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве представителей прессы сопровождали руководитель ЭКЦ полковник полиции Иван ЛАРЬ и его коллеги. Продолжение на странице 6.



В МУРАНОВО ЗАНОВО

Благотворительный фонд «Петровка, 38» и фонд международных программ «Познание мира» (президент Ирина Полуянова) организовали экскурсию для членов семей сотрудников, погибших и пострадавших во время несения службы, а также для многодетных полицейских семей в старинную усадьбу Мураново. Читайте на странице 7.



ПОДАРОК МАМЕ

Невероятно тепло и дружелюбно встретили нас, журналистов, работники отделения социальной реабилитации детей и подростков-инвалидов «Коптево» ГБУ ТЦСО «Тимирязевский». Пришли мы туда на открытый урок — мастер-класс «Подарок маме». Встреча состоялась благодаря участию Московского городского совета женщин, Совета отцов города Москвы, а также Благотворительного фонда «Петровка, 38». Продолжение на странице 7.



В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА

В феврале текущего года прошла встреча начальника УВД по САО полковника полиции Алексея ИОНОВА с представительными органами муниципальных образований Северного административного округа Москвы. Данное нерядовое мероприятие — это конкретный пример открытости и публичности в деятельности правоохранителей. Подробнее на странице 8.



ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ

В идеале именно такой она, дорога, должна быть и для управляющих различными транспортными средствами водителей, и для пешеходов. К сожалению, в действительности не обходится без разнообразных дорожных инцидентов. Подробности читайте на странице 8.



ТРУЖЕНИК ТЫЛА И ОТЛИЧНИК МИЛИЦИИ

Николаю Никоноровичу ТЕСЛЕНКО, труженику тыла и ветерану органов внутренних дел, недавно исполнилось 90 лет. Отличник милиции, он в рядах стражей правопорядка служил почти треть своей жизни: в течение 29 лет. Читайте на странице 9.



«ИЗЮМИНКА» В РАБОТЕ ЭКСПЕРТОВ

Со своими профессиональными задачами умело справляется коллектив Экспертно-криминалистического центра УВД по Северному административному округу Москвы. Подробнее на странице 9.



ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА — ПУТЕВОДНАЯ НИТЬ

Информационный центр УВД по ЮЗАО признан лучшим по итогам конкурса среди окружных информационных подразделений столицы. Об особенностях стиля работы коллектива рассказывает начальник ИЦ Ирина ЩАВЛИНСКАЯ. Читайте на странице 10.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



КАК МНЕ КОМПЬЮТЕР ЧИНИЛИ

В воскресенье мой компьютер не включился. Особенно болезненно этот факт ощущался оттого, что уже были приготовлены к отправке в редакцию два текста, ожидающие лишь финальной правки. Молчание моего электронного помощника грозило срывом редакционного задания. Поэтому я «срочно-срочно» принялся вызывать мастера на дом. Подробнее на странице 11.



А У ВАС В КВАРТИРЕ — ГАЗ!

Мошенники под видом газовщиков атакуют доверчивых граждан. Аферисты ходят по квартирам, представляясь сотрудниками газовых служб, и предлагают жильцам установить специальное оборудование. Читайте на странице 11.



НЕ ЗВОНИ МНЕ, НЕ ЗВОНИ…

У каждого из нас есть сотовый телефон, и зачастую мы принимаем так называемые «холодные звонки», получаем СМС-оповещения от совершенно незнакомых людей. Продолжение читайте на странице 11.



ИДТИ СВОИМ ПУТЁМ

502 человека насчитывает организация ветеранов Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по г. Москве. Подробнее на странице 12.



«СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» И ДРУГИЕ НЕЖНЫЕ ВКУСЫ

Общественники УВД на Московском метрополитене активно участвуют в жизни подразделения. Не стало исключением организованное ими мероприятие в кондитерской сфере: кулинарный конкурс «А ну-ка, девушки!», который было решено приурочить к празднованию 8 Марта. Читайте на странице 12.



«ИСКУССТВО ОТКРЫВАТЬ…ПОДДЕЛКИ»

В академическом издании «МВД России: Энциклопедия» (Москва: Объединённая редакция Министерства внутренних дел Российской Федерации, Издательский дом «ОЛМА-ПРЕСС», 2002 год) опубликована статья А.И. Миронова об экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Говоря о предыстории современной службы, автор публикации сообщает, что первым государственным судебно-экспертным учреждением в системе МВД России был Медицинский совет при Департаменте полиции, учреждённый 31 декабря 1803 года. Читайте на странице 13.



ПАМЯТИ ГЕРОЯ

В ОМВД России по району Куркино состоялся урок мужества. Подробнее на странице 13.



ЛИКВИДАЦИЯ БАНДЫ ТРАВКИНА

Одно упоминание имени главаря ОПГ приводило в ужас уголовную братию и местных предпринимателей. Продолжение на странице 14.



НОУ-ХАУ И НИКАКОГО УГОНА

В Савёловском районном суде Москвы завершено слушание уголовного дела и вынесен приговор в отношении банды угонщиков автомобилей. Несмотря на то что автомобили действительно были угнаны, осуждены преступники не по «угонной» статье, а по статьям «Мошенничество, совершённое организованной группой в крупном размере» и «Пособничество в подделке документов». Причиной тому стала хитроумная схема. Подробнее на странице 14.



«РОГОНОСЕЦ» ЗАПРОСИЛ «ПОЛ-ЛИМОНА»

В Никулинском районном суде столицы оглашён приговор по уголовному делу о вымогательстве в крупном размере с применением насилия. Читайте на странице 14.



ВЛАДИМИР ЭТУШ. ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ЖИЗНЬ

Ушёл из жизни актёр, фронтовик, народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш. В шутку он называл себя ровесником Вахтанговского театра (знаменитая сцена на самом деле всего на год старше). В свои 96 лет он был регулярно занят в спектаклях, и на него были «все билеты проданы». Подробности читайте на странице 15.



СЛУЖИТЬ КУЛЬТУРЕ — ЭТО БЛАГОРОДНЕЙШЕЕ ЗАНЯТИЕ

25 марта 2019 года День работника культуры проходит 12-й раз и празднуется всеми людьми творческих профессий. Его цель — отметить весомый вклад работников культуры в сокровищницу общенационального наследия, в сохранение и приумножение культурного богатства страны. Продолжение на странице 15.



ЗАГАДКИ ТАНАТОЛОГИИ

(Продолжение. Начало в №№ 4–6, 8)

Мы продолжаем публикацию серии очерков Евгения БАРИНОВА из цикла «Загадки танатологии». Читайте на странице 16.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 16.



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