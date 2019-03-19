Второй вечер подряд на Первом
канале говорили о Юлии Началовой. В студии Пусть говорят рассказали, что
после смерти певицы на ее пресс-секретаря Анну Исаеву обрушилась волна негатива.
Второй вечер подряд на Первом
канале говорили о Юлии Началовой. В студии "Пусть говорят" рассказали, что
после смерти певицы на ее пресс-секретаря Анну Исаеву обрушилась волна негатива.
Бывший концертный директор
артистки Константин Сергеев заявил, что в Сети появились невнятные обвинения в
сторону Анны Исаевой, интернет-обыватели ее буквально затравили. PR-менеджера знаменитости, якобы уличили во лжи.
В эфире бывший коллега заступился за помощницу знаменитости.
По словам Сергеева, Исаева
действовала четко по инструкции Началовой. Артистка не хотела, чтобы информация
о ее состоянии просочилась в прессу. "Это воля Юлии была выложить фото, что она
находится в Риме", – оправдывал пресс-секретаря Константин Сергеев.
Напомним, после трагедии
выяснилось, что госпитализацию Юлии Началовой хотели утаить от общественности. Для
отвлечения внимания в личном Instagram вокалистки появился снимок, на котором
та запечатлена гуляющей по улочкам Рима. Ниже, под фотографией Началовой, опубликован
небольшой текст, в строках которого звезда восхищается местной
архитектурой и чудесной кухней. Здесь, по мнению многих, от имени певицы высказывается Исаева, якобы самой артистке в это время было не до фейковых постов в соцсетях.
Присутствующие в студии друзья умершей певицы отмечали, что Началова меньше всего
хотела вызывать жалость. Она делала все, чтобы о ее недугах не говорили много. Певица любила привлекать внимание зрителей творческими начинаниями.
Анна Исаева отметила, что за 14 лет работы с Юлией Началовой никогда не слышала
от нее нытья и жалоб.