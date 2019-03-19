Второй вечер подряд на Первом канале говорили о Юлии Началовой. В студии Пусть говорят рассказали, что после смерти певицы на ее пресс-секретаря Анну Исаеву обрушилась волна негатива.

Второй вечер подряд на Первомканале говорили о Юлии Началовой. В студии "Пусть говорят" рассказали, чтопосле смерти певицы на ее пресс-секретаря Анну Исаеву обрушилась волна негатива.Бывший концертный директорартистки Константин Сергеев заявил, что в Сети появились невнятные обвинения всторону Анны Исаевой, интернет-обыватели ее буквально затравили. PR-менеджера знаменитости, якобы уличили во лжи.В эфире бывший коллега заступился за помощницу знаменитости.По словам Сергеева, Исаевадействовала четко по инструкции Началовой. Артистка не хотела, чтобы информацияо ее состоянии просочилась в прессу. "Это воля Юлии была выложить фото, что онанаходится в Риме", – оправдывал пресс-секретаря Константин Сергеев.Напомним, после трагедиивыяснилось, что госпитализацию Юлии Началовой хотели утаить от общественности. Дляотвлечения внимания в личном Instagram вокалистки появился снимок, на которомта запечатлена гуляющей по улочкам Рима. Ниже, под фотографией Началовой, опубликованнебольшой текст, в строках которого звезда восхищается местнойархитектурой и чудесной кухней. Здесь, по мнению многих, от имени певицы высказывается Исаева, якобы самой артистке в это время было не до фейковых постов в соцсетях.Присутствующие в студии друзья умершей певицы отмечали, что Началова меньше всегохотела вызывать жалость. Она делала все, чтобы о ее недугах не говорили много. Певица любила привлекать внимание зрителей творческими начинаниями.Анна Исаева отметила, что за 14 лет работы с Юлией Началовой никогда не слышалаот нее нытья и жалоб.