За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 1 человек погиб и 31 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 ребенка. Зарегистрировано одно ДТП с участием водителя в состоянии опьянения. Произошло 412 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 74 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Александровский районПо предварительной информации, 12.03.2019 г. в 10:50 в г. Александрове на ул. Двориковское шоссе у дома 36 водитель автомобиля "Лада Ларгус", 1944 г.р. допустил наезд на пешехода 1938 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход госпитализирован с диагнозом: гематома височной части головы, ушиб локтевого сустава левой руки, ушиб голеностопного сустава левой ноги.Судогодский районПо предварительной информации, 13.03.2019 г. в 07:00 на 208 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля "Iveco 1980 г.р. не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на металлическое ограждение, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений. В результате ДТП водитель а/м "Iveco" обратился в медицинское учреждение, где ему поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.Муромский районПо предварительной информации, 14.03.2019 г. в 21:20 в г. Муроме на ул. Радиозаводское шоссе у дома 38А водитель автомобиля "Ford Focus" 1992 г.р. при выполнении поворота налево допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Chevrolet Lacetti" под управлением водителя 1969 г.р. От удара автомобиль "Ford Focus" отбросило на автомобиль "Volkswagen Bora" под управлением водителя 1989 г.р., который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель а/м "Ford Focus" с диагнозом: вывих левого плечевого сустава – направлен на амбулаторное лечение; водитель "Chevrolet Lacetti" с диагнозом: перелом левой кисти – направлен на амбулаторное лечение; пассажир а/м "Chevrolet Lacetti" 1989 г.р. с диагнозом: ушиб грудной клетки – направлен на амбулаторное лечение.Петушинский районПо предварительной информации, 15.03.2019 г. в 00:05 на 103 км автодороги М–7 «Волга» в г. Покрове водитель автомобиля "Skoda Rapid" 1980 г.р., двигаясь со стороны г. Москвы в сторону г. Владимира в правой полосе движения, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении в левой полосе движения автомобилем "Scania-6712СТ" под управлением водителя 1978 г.р. После этого автомобиль "Skoda Rapid" выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем "Volvo VNL" с полуприцепом под управлением водителя 1956 г.р. который двигался по правой полосе движения со стороны г. Владимира в сторону г. Москвы. В результате ДТП водитель а/м "Skoda Rapid" с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана затылка – направлен на амбулаторное лечение; пассажир а/м "Skoda Rapid" 1980 г.р. от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия; пассажир "Skoda Rapid" 2007 г.р. с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана затылка – направлен на амбулаторное лечение; пассажир а/м "Skoda Rapid" 2012 г.р., с диагнозом: ушибы и ссадины мягких тканей головы – направлен на амбулаторное лечение.Камешковский районПо предварительной информации, 16.03.2019 г. в 13:25 на 229 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля "Камаз 5490-S5" с полуприцепом 1977 г.р. допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем "Камаз 6520-43" под управлением водителя 1959 г.р., который выполнял дорожные работы по ямочному ремонту дорожного покрытия. В результате ДТП водитель а/м "Камаз 5490-S5" с диагнозом: сотрясение головного мозга, ушиб лица – направлен на амбулаторное лечение; водитель а/м "Камаз 6520-43" с диагнозом: ушиб верхней трети левой голени – направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский районПо предварительной информации, 17.03.2019 г. в 11:50 на 291 км водитель автомобиля "Volvo" 1975 г.р. не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на стоящий под запрещающий сигнал светофора автомобиль "Opel Corsa" под управлением водителя 1980 г.р. В результате ДТП водитель а/м "Opel Corsa" с диагнозом: черепно-мозговая травма – направлен на амбулаторное лечение.