Его по праву считают мастером акварели, а созданные им произведения отличаются высокой культурой письма

Его по праву считают мастером акварели, а созданные им произведения отличаются высокой культурой письмаЗа большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность «Знаком великого князя Андрея Боголюбского» наградили члена Союза художников России Виктора Шамаева. Соответствующий указ подписал Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.Заслуженный работник культуры РФ Виктор Шамаев родился в 1929 году в деревне Михейково в Юрьев-Польском районе. Виктор Иванович окончил Рижское художественное училище и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной.С 1958 года он включился в творческую жизнь областного центра, начал работать в мастерских местного отделения Художественного фонда России. Как монументалист много сил отдал украшению общественных зданий Владимира. Он оформил Владимирский государственный университет, планетарий, областную и городскую библиотеки, музыкальную школу №2. Со своими творческими работами Виктор Шамаев участвовал в областных и российских художественных выставках. Его по праву считают мастером акварели, а созданные им произведения отличаются высокой культурой письма.