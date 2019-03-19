Парламентарии 19 марта приняли во втором чтении законопроект, направленный на индексацию пенсий. К основному чтению была предложена поправка о едином и обязательном для всех субъектов Федерации методе определения прожиточного минимума пенсионеров.

Парламентарии 19 марта приняли во втором чтении законопроект, направленный на индексацию пенсий. К основному чтению была предложена поправка о едином и обязательном для всех субъектов Федерации методе определения прожиточного минимума пенсионеров.О необходимости установить новые правила расчета выплат дляграждан с невысокой страховой пенсией, имеющих право на доплату, ранее говорилпрезидент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В начале января 2019 года пенсии былипроиндексированы, размер выплат увеличился. Однако доплаты для малообеспеченныхпенсионеров сократились.Согласно одобренному во втором чтении законопроекту, размериндексации будет учитываться при пересчете суммы социальной доплаты к пенсии,исходя из изменения прожиточного минимума в следующем году. "При этом вследующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверхпрожиточного минимума пенсионера", – говорится в документе. Получатели социальной доплаты к пенсии всегда будутобеспечиваться выплатой суммы индексаций сверх прожиточного минимумапенсионера, установленного в регионе.В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта депутатыобсуждали проблему разницы расчетов прожиточного минимума в субъектахФедерации. В итоге была внесена поправка, обязывающая правительство установитьво всех регионах единую методику расчета.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправкуподдержал премьер-министр Дмитрий Медведев. "Необходимо не просто добитьсяповышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но иустановить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума вмасштабах всей страны.Это позволит исключить возможность манипуляций с еговеличиной", – сказал председатель нижней палаты.Спикер подчеркнул, что цель законопроекта – поддержатьпожилых людей, не выработавших стаж или трудившихся там, где выдавали невысокуюзаработную плату. Это инвалиды детства, либо те, кто ухаживал за детьми.В третьем, окончательном чтении депутаты примут документмаксимально оперативно – на этой неделе, чтобы нормы закона как можно скореезаработали. "Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с1 января проиндексирована на 7%", – подчеркнул Володин. При этом обойдетсябез бумажной волокиты: писать заявления и собирать справки не придется,перерасчет произведут автоматически.