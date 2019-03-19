Число заявок на участие в конкурсе имени Андрея Стенина в 2019 году с момента учреждения конкурса увеличилось более чем в два раза. Так, заявки подали фотографы пяти континентов из 80 стран.

Число заявок на участие в конкурсе имени Андрея Стенина с момента учреждения конкурса увеличилось более чем в два раза. Так, в 2019 году заявки подали фотографы пяти континентов из 80 стран.По словам руководителя службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксаны Олейник, в 2019 году к участию в конкурсе присоединились репортеры из Бутана, Боливии, Йемена, Люксембурга, Маврикия, Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновых островов, Сомали, Судана и Эфиопии. Лидерами по числу работ стали фотографы из России, Ирана, Индии, Испании, Египта, Мексики и Бангладеш.Шорт-лист конкурса объявят 13 июня на сайте конкурса — stenincontest.ru, а награды вручат уже осенью. Тогда же будет дан старт выставке его лауреатов в Москве и началу творческого турне конкурса по городам мира.