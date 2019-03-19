Владимир Жириновский рассказал, что считает свою фамилию дурацкой. Ни у кого в мире нет больше, ни одного человека в мире нет с этой дурацкой фамилией, — сказал лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский рассказал, что считает свою фамилию дурацкой.По его мнению, все фамилии, которые были образованы от названий частей тела, — дурацкие. В пример он привел новосибирского мэра по фамилии Локоть."Что за фамилия Локоть? Ноготь еще давайте, перепонка, перегородка, ресница. Полное отсутствие интеллекта", — сказал он.Фамилия Жириновского образована от слова "жир" ("тоже фамилия дурацкая, но хотя бы уникальная"). "Ни у кого в мире нет больше, ни одного человека в мире нет с этой дурацкой фамилией", — сказал лидер ЛДПР.Как сообщает РИА Новости, Жириновский рассказал, что в его роду также были Половинкины, Горбуновы, Сергучевы, Макаровы. "Макаров надо было взять, но опять... Куда Макар телят не гонял. Трудно разобраться", — добавил Жириновский.Несмотря на то, что Жириновский считает себя единственным в мире обладателем такой фамилии, поиск в Интернете выдает совсем другой результат. Так, в Санкт-Петербурге живут Джемал, Даниил и Эля Жириновские. Еще один Владимир Жириновский живет в Донецке. Есть у Владимира Вольфовича и однофамилец по имени Адольф.