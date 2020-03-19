Народные праздники традиционно играли важную роль в культуре народов мира. Как правило, они были приурочены к какому-то событию или определенной дате. Праздники и фестивали имеют культурный или религиозный подтекст, однако всем известно, что любой праздник подразумевает прежде всего различные мероприятия, вовлекающие многочисленных людей. Помимо этого, праздники крайне важны для экономики, ведь они подразумевают рост потребительских расходов, рост торговли и выручки продающих компаний.

Народные праздники традиционно играли важную роль в культуре народов мира. Как правило, они были приурочены к какому-то событию или определенной дате. Праздники и фестивали имеют культурный или религиозный подтекст, однако всем известно, что любой праздник подразумевает прежде всего различные мероприятия, вовлекающие многочисленных людей. Помимо этого, праздники крайне важны для экономики, ведь они подразумевают рост потребительских расходов, рост торговли и выручки продающих компаний.Сейчас, когда во всем мире ситуация осложнилась из-за эпидемии коронавируса, многие фестивали и праздники находятся под угрозой запрета, несмотря на многовековые традиции.Ниже мы расскажем о 10 старейших праздниках мира.НоврузЭто один из самых старых праздников мира, которые празднуется во многих странах мира. Прежде всего речь идет об иранских и тюркских народностях.В настоящее время Новруз отмечается 21 марта как официальное начало нового года по астрономическому солнечному календарю в Иране и Афганистане. Как государственный праздник Новруз отмечается 21 марта в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, Албании, Киргизии, Македонии, Турции, Казахстане.Традиционно во время праздника люди ходят в гости к родственникам, готовят специальные угощения. Есть даже примета, что чем щедрее ты встретишь Новруз, тем удачнее и благополучнее будет год.Фестиваль РенессансаЭтот фестиваль проходит в первые выходные. Он берет свое начало в 1585 году. Сюда приезжают многочисленные актеры, музыканты, проводятся ярмарки и костюмированные представления сцен из жизни Средневековья.Аой-мацуриПраздник проходит в японском городе Киото. Одними из популярных мероприятий праздника, предшествующих главной церемонии, являются древние обряды: стрельба из лука верхом на лошадях в святилище Симогамо и скачки в святилище Камигамо. Основное событие Аой-мацури — императорское шествие из киотского Императорского дворца в святилище Камо, которое сегодня заменено шествием облаченных в костюмы периода Хэйан жителей города. Шествие сопровождается придворной музыкой и танцами. Это один из крупнейших и самых зрелищных праздников города.Египетский праздник урожаяПраздник уходит корнями в XIII век, когда люди молились о богатом урожае. Во время праздника проходит множество мероприятий, файер-шоу, шоу со змеями и другие представления. Кроме того, проходят ярмарки и многочисленные развлекательные мероприятия.Вегетарианский фестиваль на ПхукетеЭтот фестиваль праздную на Пхукете. Он знаменует начало месяца, во время которого люди воздерживаются от того, чтобы есть мясо. Во время фестиваля проходят шествия, подношения богам и многочисленные представления.ДивалиДивали отмечается как "Фестиваль огней" и символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики. Главная тематика декораций фестиваля — светящиеся фонарики. Дивали обычно приходится на конец октября — начало ноября. Во время Дивали зажигают обрядовые светильники, дарят друг другу подарки, молитвы Лакшми, являющейся богиней богатства и благоденствия, принято получить благословение от родителей, очень популярны запуск фейерверков и подрыв петард вечером.Праздник драконьих лодокОбычно этот праздник отмечается на пятый день пятого месяца лунного календаря. Этому празднику почти 2 тысячи лет. Главное мероприятие – это гонка на лодках, сделанных в форме дракона.Цветение сакурыНаблюдение за цветением сакуры – это важная часть японской истории и культуры. Это стало поводов для фестиваля цветения сакуры, который отмечается весной.Во время фестиваля проходят многочисленные представления, музыкальные выступления и другие виды развлечений.ХолиХоли — ежегодный индуистский фестиваль весны.Фестиваль приходится на начало весны и длится два-три дня в конце февраля — начале марта. Участники праздника устраивают шествие, осыпая друг друга цветным порошком, поливая подкрашенной водой и грязьюРождествоЭтот список был бы неполным без важного для миллионов людей праздника – Рождества. В это время в разных странах мира проходят многочисленные мероприятия. На улицах городов появляются наряженные елки. Люди с нетерпением ждут этого праздника, дарят друг другу подарки, ходят в гости к друзьям и родственникам.