Владелец лондонского Челси Роман Абрамович предоставил для бесплатного проживания номера отеля Millennium на территории клубного стадиона Стэмфорд Бридж сотрудникам Национальной службы здравоохранения (NHS).

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович предоставил для бесплатного проживания номера отеля Millennium на территории клубного стадиона "Стэмфорд Бридж" сотрудникам Национальной службы здравоохранения (NHS).Абрамович также взял на себя все расходы. Как сообщает пресс-служба "Челси", клуб предоставит жилье сотрудникам здравоохранения на два месяца с возможностью продления в зависимости от обстоятельств на тот момент.Ране СМИ сообщили, что португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштану Роналду превратит свои отели на родине в бесплатные больницы и будет платить всем рабочим и докторам из своего кармана. Через некоторое время журналисты опровергли эту информацию.А вот бывший капитан "Ромы", экс-игрок сборной Италии Франческо Тотти уже внес большой вклад в борьбу с коронавирусом COVID-19 – "Император Рима" приобрел для одной из столичных больниц 15 медицинских аппаратов для мониторинга жизненно важных показателей пациентов.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 170 странах. Заболевших при этом уже порядка 200 тысяч человек, из которых 8,2 тысячи скончались.