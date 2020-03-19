Аэрофлот приостановит до конца марта полеты из Москвы в Ливан и Египет. Рейсы в Каир отменены с 22 по 31 марта, в Бейрут - с 18 по 29 марта. С 23 марта по 30 апреля Аэрофлот прекратит выполнять полеты в Будапешт (Венгрия).

"Аэрофлот" приостановит до конца марта полеты из Москвы в Ливан и Египет. Рейсы в Каир отменены с 22 по 31 марта, в Бейрут — с 18 по 29 марта. С 23 марта по 30 апреля "Аэрофлот" прекратит выполнять полеты в Будапешт (Венгрия)."Аэрофлот" пока летает в Брюссель (Бельгия), Лондон (Британия), Софию (Болгария), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Лиссабон (Португалия), Афины (Греция), Бухарест (Румыния), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Женеву (Швейцария), Париж (Франция) и Стокгольм (Швеция).Между тем "Аэрофлот" до 30 апреля сократит количество рейсов в Минск и Ереван.Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полеты из России в Британию, США и ОАЭ. Исключения предусмотрены для рейсов Москва — Лондон (и обратно), Москва — Нью-Йорк (и обратно), Москва — Абу-Даби (и обратно), выполняемых из аэропорта "Шереметьево" (терминал F), а также для чартерных рейсов при перевозке в Россию российских граждан, а в указанные страны — граждан этих стран.Акции "Аэрофлота" на Мосбирже подешевели 18 марта на 10,7% до 57,68 руб. за бумагу, это минимальное значение с марта 2016 года.