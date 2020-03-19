Международные терминалы E и С аэропорта Шереметьево на прилет и на вылет закрываются с 20 марта. Все выполняемые рейсы будут переведены в терминалы D и F, сообщил телеканалу Россия 24 замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.

Международные терминалы E и С аэропорта Шереметьево на прилет и на вылет закрываются с 20 марта. Все выполняемые рейсы будут переведены в терминалы D и F, сообщил телеканалу "Россия 24" замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.Россия из-за объявленной 11 марта ВОЗ пандемии коронавируса COVID-19 ограничила авиасообщения с рядом стран, включая страны Европы. Рейсы в "закрытые" по коронавирусу страны можно выполнять только из Москвы и только из терминала F Шереметьева. А с 20 марта вступают в силу ограничения на перелеты в США, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты. Всех возвращающихся из-за границы в России обязали проходить 14-дневный карантин. Это требование Роспотребнадзора.19 марта а России отмечен первый случай смерти в связи с коронавирусом. Это 79-летний профессор московского вуза. На фоне диагностированного коронавируса причиной смерти женщины стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Женщину госпитализировали 13 марта. Вуз, в котором работала пожилая женщина, закрыт на карантин.Всего в России подтверждены 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки их число выросло на 52. Диагноз коронавирусной инфекции поставлен уже в 23 российский регионах. На 15 часов 30 минут московского времени в мире заражено 227653 человека, погибли 9274 пациента. При этом выздоровели 85 тысяч 268 человек.