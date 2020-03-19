Жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Затем она обратилась в один из коммерческих банков столицы для получения кредита...
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России выявлен факт мошенничества в отношении кредитной организации.
Оперативниками установлено, что 39-летняя жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Затем она обратилась в один из коммерческих банков столицы для получения кредита. Женщина предоставила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов.
Материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более одного миллиарда рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
Полицейскими проведено более двадцати обысков в Москве и Московской области. Изъяты около десяти килограммов металла желтого цвета и другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк