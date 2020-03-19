Жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Затем она обратилась в один из коммерческих банков столицы для получения кредита...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России выявлен факт мошенничества в отношении кредитной организации.Оперативниками установлено, что 39-летняя жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Затем она обратилась в один из коммерческих банков столицы для получения кредита. Женщина предоставила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов.Материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более одного миллиарда рублей.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.Полицейскими проведено более двадцати обысков в Москве и Московской области. Изъяты около десяти килограммов металла желтого цвета и другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк