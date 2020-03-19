На турнире претендентов на шахматную корону в первых турах между собой встречаются представители России. Во 2-м туре Александр Грищук играл против Яна Непомнящего, имел по ходу встречи преимущество, но не сумел реализовать его из-за невнимательности и нерасторопности.

На турнире претендентов на шахматную корону в первых турах между собой встречаются представители России. Во 2-м туре Александр Грищук играл против Яна Непомнящего, имел по ходу встречи преимущество, но не сумел реализовать его из-за невнимательности и нерасторопности.Как сообщил после завершения матча журналистам сам расстроенный гроссмейстер, он "проспал" большую часть поединка. "Когда же я пришел в себя, у меня уже осталось слишком мало времени для реализации перевеса, — цитирует Грищука ТАСС. – Но эта партия для настоящих шахматных гурманов, умеющих анализировать игру".Непомнящий, в свою очередь, признал, что ему партия не слишком удалась, но при этом заметил, что соперник был в цейтноте и не смог использовать преимущество своей позиции. После 2-х туров Непомнящий имеет 1,5 очка и входит в число лидеров, у Грищука – 1 турнирный балл после двух ничьих.