Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила более 150 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась 52-летняя жительница города Москвы с заявлением о хищении имущества из ее дачного дома, расположенного недалеко от города Александров. Кроме того, злоумышленник пытался похитить часть металлического забора от дома, но был замечен соседями потерпевшей и с места преступления скрылся.В результате оперативно проведенных розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении имущественного преступления. Им оказался 25-летний житель города Струнино. Также установлена причастность молодого человека к совершению еще трех краж из дачных домов садовых товариществ.Задержанный дал признательные показания.Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила более 150 тысяч рублей.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант заключен под стражу.