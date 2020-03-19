Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила более 150 тысяч рублей.
В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась 52-летняя жительница города Москвы с заявлением о хищении имущества из ее дачного дома, расположенного недалеко от города Александров. Кроме того, злоумышленник пытался похитить часть металлического забора от дома, но был замечен соседями потерпевшей и с места преступления скрылся.
В результате оперативно проведенных розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении имущественного преступления. Им оказался 25-летний житель города Струнино. Также установлена причастность молодого человека к совершению еще трех краж из дачных домов садовых товариществ.
Задержанный дал признательные показания.
Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила более 150 тысяч рублей.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Фигурант заключен под стражу.