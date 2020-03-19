Хавбек футбольной сборной Бразилии и испанской Барселоны Филиппе Коутиньо вряд ли вернется в свой клуб и, скорее всего, следующий сезон снова проведет в аренде. В этом году бразилец играл за мюнхенскую Баварию, а теперь инсадеры сватают его в лондонский Челси.

Хавбек футбольной сборной Бразилии и испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо вряд ли вернется в свой клуб и, скорее всего, следующий сезон снова проведет в аренде. В этом году бразилец играл за мюнхенскую "Баварию", а теперь инсадеры сватают его в лондонский "Челси".Английский клуб, принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, уже обращался к руководству "Барсы", а также контактировал с агентами 27-летнего полузащитника. Испанское издание Sport.Es сообщает, что "Челси" готов платить игроку зарплату и готов выдать подъемные, что в сумме может составить 30 млн евро за сезон.Ранее сообщалось, что клуб из столицы Каталонии хотел бы расстаться с игроком, но просит за него 90 млн евро и не находит отклика в сердцах и карманах потенциальных покупателей. Из-за этого, скорее всего, "Барса" снова будет оформлять аренду Коутиньо.В "Баварии" в целом были довольны игрок бразильского хавбека, однако немцы считают цену за него завышенной. Впрочем, ни мюнхенцы, ни лондонский "Челси" не озвучили своего варианта стоимости контракта Коутиньо, так что "Барсе" скорее всего между арендой и продажей придется выбрать первый вариант.