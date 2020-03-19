Реставрацию Северного речного вокзала в Москве планируют завершить уже в этом году. После окончания работ ему вернут первозданный облик, а прилегающая территория станет новым общественным пространством с прогулочными зонами и магазинами.

Реставрацию Северного речного вокзала в Москве планируют завершить уже в этом году. После окончания работ ему вернут первозданный облик, а прилегающая территория станет новым общественным пространством с прогулочными зонами и магазинами.Реконструкция парковой зоны Северного речного вокзала проходит в режиме нон-стоп и продолжается даже ночью. Строители должны уложиться в минимальные сроки, речной порт на севере Москвы примет первые теплоходы уже в сентябре."Мы работаем с водолазами, которые контролируют под водой забивание свай, крепление их и установку плит. Эти работы практически все снимаются под водой — как это происходит, чтобы не было никаких сюрпризов", — говорит Юрий Иванков, руководитель ГБУ "Гормост".В парке у Северного речного вокзала появится три бассейна с подогревом и зонами отдыха, свыше 60 точек общепита, каток. Фонтанам вернут исторический облик. На набережной создадут прогулочную зону с велодорожками общей протяженностью около 1,5 километра. Пассажиропоток порта значительно увеличится: Северный речной вокзал сможет принимать свыше 1,5 миллионов человек за сезон."Работы по живописи, работы, связанные с витражами, работы с медальонами, которые сегодня закрыты — это самая настоящая реставрация", — рассказывает Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.Здание Северного речного вокзала — памятник архитектуры. Его реконструируют под контролем Москомнаследия. Историческим деталям возвращают первозданный облик. Пятиконечная звезда будет венчать шпиль Северного вокзала Москвы — порта пяти морей.После окончания реставрации Северный речной вокзал станет новым местом притяжения, общественной территорией, которая будет работать круглый год.