Гейтс полагает, что для эффективной борьбы с COVID-19 в США нужны карантин на срок до 10 недель и тестирование.

Сооснователь и экс-глава Microsoft Билл Гейтс призвал людей сохранять спокойствие перед лицом пандемии коронавируса. Недавно миллиардер опубликовал в Twitter фотографию с подписью: "Я работаю из дома", после чего ответил на вопросы пользователей Reddit о социальном дистанцировании, создании вакцины и экономических последствиях коронавируса.Гейтса спросили, как долго продлится пандемия. Гейтс полагает, что для эффективной борьбы с COVID-19 в США нужны карантин на срок до 10 недель и тестирование. Билл Гейтс заявил, что в этом случае будет наблюдаться очень мало случаев заболевания и для США появится возможность вновь открыться миру.Гейтс уже многие годы занимается проблемами здоровья в рамках своей работы в некоммерческом Фонде Билла и Мелинды Гейтс. Недавно Гейтс объявил, что покидает советы директоров корпорации Microsoft, которую он основал в 1975 году, и Berkshire Hathaway. Он сказал, что хочет больше сосредоточиться на филантропии.В конце января фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что пожертвует $10 миллионов на борьбу с коронавирусом, а спустя несколько дней увеличил эту сумму до $100 миллионов. В заявлении фонда говорилось, что до $20 миллионов пойдут на выявление, изоляцию и уход за заболевшими, еще $20 миллионов направят органам здравоохранения стран Азии и Африки на развитие центров неотложной помощи и принятие мер надзора за заболеваниями. Оставшиеся $60 миллионов потратят на создание вакцины.Сооснователь Microsoft сказал, что при правильных действиях, включая тестирование и социальное дистанцирование в течение 2-3 месяцев, развитые страны должны избежать высокого уровня инфекции. Гейтс считает, что экономический ущерб будет больше в развивающихся странах, где вместимость больниц значительно ниже, а проводить социальное дистанцирование так же эффективно, как в развитых странах, невозможно. В ответ на вопрос о том, что американцы могут сделать, чтобы помочь другим людям в стране, Билл Гейтс призвал лишь сохранять спокойствие, несмотря на обстоятельства.В прошлом году во время аналогичной сессии вопросов и ответов в Reddit Гейтса попросили назвать главную угрозу человечества. Он указал на крупные маловероятные инциденты, в том числе на пандемию. Гейтс вспомнил об эпидемии испанского гриппа, которая, вероятнее всего, была самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших.Гейтс отметил, что способность людей перемещаться по всему миру в современных условиях способствует более быстрому распространению инфекций, чем это наблюдалось в прошлом веке."Мы должны иметь возможность очень быстро расширить масштабы диагностики, лекарств и вакцин, — считает Гейтс. — Существуют технологии, которые позволят сделать это хорошо, если будут сделаны правильные инвестиции. Страны могут работать вместе. Мы создали CEPI = Коалицию за инновации в области готовности к эпидемиям, которая провела определенную работу в области вакцин, но которая должна быть профинансирована на более высоком уровне, чтобы иметь резервные производственные мощности для всего мира".Фонд Билла и Мелинды Гейтс оплатил приобретение 15 тысяч лекарственных молекул для тестирования в качестве потенциального лекарства от коронавируса, пишет The Guardian со ссылкой на бельгийское издание De Standaard.Молекулы, которые представляют собой активные ингредиенты современных противовирусных препаратов, были приобретены у научно-исследовательского института Скриппса в Калифорнии. Эксперты надеются выявить ингредиенты, которые смогут подавлять активность нового вируса.