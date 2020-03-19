Эпидемия коронавируса в Европе продолжает сказываться на автомобильной индустрии. Вслед за марками Volkswagen, Fiat, Ferrari и Lamborghini о приостановке производства объявили еще несколько брендов – в том числе и из категории ультра-премиум.

Эпидемия коронавируса в Европе продолжает сказываться на автомобильной индустрии. Вслед за марками Volkswagen, Fiat, Ferrari и Lamborghini о приостановке производства объявили еще несколько брендов - в том числе и из категории "ультра-премиум".На ежегодной отчетной пресс-конференции в Мюнхене глава BMW AG Оливер Ципсе заявил о том, что будут временно закрыты предприятия концерна в Европе и южноафриканском Росслине. Конвейеры будут простаивать минимум до середины апреля. Соответственно, фирма лишится примерно половины своих производственных мощностей, и руководство BMW уже объявило об ожидаемом существенном снижении ежегодных прибылей. Однако концерн заявил, что рассчитывает обойтись без увольнений и сокращений.В субботу минимум на две недели заводы в Цуффенхаузене и Лейпциге закроет Porsche. В компании ссылаются на рекомендации властей, необходимость уберечь персонал от заражения, ожидаемое сокращение спроса и "узкие места" в цепочках глобальных поставок.Крупнейший автозавод России сократит производство из-за COVID-19"Реальные последствия пока что сложно оценить. Время для прогнозов еще не пришло. Ясно, что 2020 год будет сложным годом. Побороть пандемию мы можем только совместными усилиями и с помощью последовательных мер", - заявил председатель правления Porsche AG Оливер Блуме.23 марта остановится и сборочное производство Rolls-Royce в Гудвуде: предварительный срок простоя - те же две недели, но сразу после этого сотрудники фирмы уйдут на традиционные пасхальные каникулы, которые также продлятся две недели. В руководстве компании принесли извинения своим заказчикам за возможные задержки, но отметили, что "здоровье и благополучие наших сотрудников первостепенно" и попросили отнестись к решению с пониманием.