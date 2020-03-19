Немецкий автопроизводитель — компания BMW — заявил о намерении закрыть европейские и южноафриканские заводы, на долю которых приходится половина месячного производства, как поступили другие автомобильные гиганты, пострадавшие от мер по сдерживанию коронавируса, передает AFP.

Немецкий автопроизводитель — компания BMW — заявил о намерении закрыть европейские и южноафриканские заводы, на долю которых приходится половина месячного производства, как поступили другие автомобильные гиганты, пострадавшие от мер по сдерживанию коронавируса, передает AFP.В компании также предупредили, что прибыль в этом году будет значительно ниже в результате кризиса."С сегодняшнего дня мы закрываем наши европейские автомобильные заводы и завод Rosslyn в Южной Африке", — сказал исполнительный директор BMW Оливер Ципсе, добавив, что перерыв в работе заводов, как ожидается, продлится "до 19 апреля".На заводы BMW по всей Европе — в Баварии, в других частях Германии и за ее пределами — в сочетании с заводом в Южной Африке приходится половина из 2,56 миллиона произведенных автомобилей в 2019 году.По всей Европе другие производители, включая Mercedes-Benz, материнскую компанию Daimler, Volkswagen, Ford, Fiat и Peugeot, также решили закрыть свои фабрики в связи с кризисом из-за вспышки коронавируса."Что касается многих товаров, спрос на автомобили резко снизится" из-за вируса и связанных с ним мер по сдерживанию, сказал генеральный директор BMW Ципсе.Работники BMW пользуются очень гибкими и эффективными рабочими инструментами, которые помогут смягчить воздействие ограничительных мер.Правительство Германии уже упростило правила, регулирующие оплату труда работников, чье рабочее время сократилось во время кризиса.Финансовый директор BMW Николас Петер заявил, что в настоящее время группа ожидает, что прибыль до налогообложения в этом году будет "значительно ниже", чем 7,1 миллиарда евро ($7,8 миллиарда) в 2019 году."Меры, связанные с коронавирусом, окажут значительное влияние на ход нашего бизнеса", — сказал Петер.