Два прошлых главы Федеральной резервной системы (ФРС) предложили центральному банку США обратиться к конгрессу, чтобы получить полномочия скупать корпоративный долг инвестиционного уровня.

Два прошлых главы Федеральной резервной системы (ФРС) предложили центральному банку США обратиться к конгрессу, чтобы получить полномочия скупать корпоративный долг инвестиционного уровня.В статье The Financial Times Бен Бернанке и Джанет Йеллен сообщили, что такие полномочия "помогут перезапустить ту часть корпоративного долгового рынка, которая находится под значительным стрессом".Они отметили, что большинство центральных банков уже получили такую власть, и сказали, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии регулярно пользуются этим.Ранее в этом месяце глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен заявил, что он также считает, что ФРС необходимо расширить спектр ценных бумаг или активов, которые регулятор может купить.Глава ФРС Джером Пауэлл заявил журналистам, что он не просит каких-либо новых полномочий для центрального банка, но министр финансов США Стивен Мнучин высказался в поддержку этой идеи.В прошлом предложения о предоставлении ФРС полномочий покупать больше активов, по сути, позволяли центральному банку выбирать победителей и проигравших.На прошлой неделе ФРС снизила процентную ставку до нуля, ежедневно проводила дополнительные аукционы РЕПО, чтобы обеспечить ликвидность на краткосрочных денежных рынках, и возобновила свою долгосрочную программу покупки казначейских облигаций США.