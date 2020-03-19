19.03.2020

2020-03-19 13:30:06

Бывший начальник отдела «Тепличного» вернет в бюджет государства 2,7 млн рублей

Бывший начальник отдела маркетинга и сбыта комбината «Тепличный» Лев Аникин вернет в бюджет незаконно полученные 2,7 млн рублей. Сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что Аникин осужден в сентябре прошлого года за совершение 6 коррупционных преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рублей.

В этот раз суд установил, что Аникин в качестве коммерческого подкупа получил от контрагентов более 2,7 млн рублей. Незаконное вознаграждение было передано ему за согласование бесперебойных объемов поставки, право первоочередной отгрузки и обеспечение надлежащего качества продукции, необходимой контрагентам «Тепличного» в рамках заключенных договоров.

Согласившись с доводами прокурора, суд удовлетворил исковое заявление и взыскал с Аникина в бюджет Российской Федерации сумму незаконно полученного дохода - более 2,7 млн рублей.

Напомним, приговор бывшему руководителю комбината "Тепличный" Виктору Шляхову был вынесен Ленинским районным судом Владимира в апреле 2019-го. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, коммерческом подкупе, присвоении вверенного имущества и злоупотреблении должностными полномочиями. И назначили наказание - 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штраф - 20 миллионов рублей.