Уровень безработицы в США стремительно и резко вырастет на фоне вспышки коронавируса, из-за которой останавливается рост американской экономики, заявил CNBC бывший главный экономический советник Белого дома Гэри Кон.

Уровень безработицы в США стремительно и резко вырастет на фоне вспышки коронавируса, из-за которой останавливается рост американской экономики, заявил CNBC бывший главный экономический советник Белого дома Гэри Кон."Я считаю, что в скором времени мы столкнемся с массовой безработицей", — сказал Кон.Комментарии Кона прозвучали вскоре после того, как министерство труда заявило, что количество заявок на пособие по безработице выросло до 281 тысячи на прошлой неделе, что на 70 тысяч больше, чем неделей ранее.Тем не менее бывший глава Goldman Sachs не одинок в прогнозировании дальнейшего роста безработицы. Ян Шепердсон, основатель и главный экономист Pantheon Macroeconomics, ранее заявил CNBC, что, по его мнению, число заявок на пособие по безработице в следующий четверг может составить около 2 миллионов."Я надеюсь, что все наши прогнозы неверны, но вы не можете работать сегодня. Даже если вы захотите выйти и работать, вам не разрешат работать, — сказал Кон. — Если вы водитель в Uber и пытаетесь получить оплату, вы не сможете это сделать. По сути, вы де-факто безработные. Не потому, что вы хотите быть безработным, вы безработный, потому что у вас нет возможности получить доход".Подобно экономике в целом, рынок труда в США находился в хорошем состоянии, пока вспышка коронавируса не повлияла повседневную жизнь в стране и во всем мире.Уровень безработицы в стране в феврале составил 3,5%, что соответствует примерно 50-летнему минимуму. В стране добавилось 273 тысячи рабочих мест в прошлом месяце, прежде чем началось самое серьезное воздействие пандемии на экономику.Кон сказал, что конгрессу необходимо срочно принять меры по оказанию экономической помощи, добавив, что он поддерживает широкие действия, которые можно было бы быстро одобрить."Мне бы очень хотелось, чтобы они были более ориентированы на людей, которые не могут работать и не имеют финансовых средств. Я просто не знаю, достаточно ли у нас времени, чтобы проработать правильные детали и донести их до нужных людей", — сказал он.Кон уволился из администрации Трампа около двух лет назад, после того как президент США не послушался совета о необходимости избегать торговых войн.