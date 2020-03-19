Центральный банк Бразилии снизил ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня в ответ на ухудшение перспектив крупнейшей экономики Латинской Америки на фоне пандемии коронавируса.

Центральный банк Бразилии снизил ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня в ответ на ухудшение перспектив крупнейшей экономики Латинской Америки на фоне пандемии коронавируса.Центробанк снизил базовую процентную ставку SELIC на 50 базисных пунктов до 3,75% годовых.Все девять членов комитета ЦБ по денежно-кредитной политике (Copom) единогласно проголосовали за снижение ставки на 50 базисных пунктов.Центробанк указал на глобальное замедление экономического роста, вызванное коронавирусом.Регулятор "продолжит использовать свой арсенал денежно-кредитной и валютной политики, а также политики в области финансовой стабильности для борьбы с текущим кризисом", говорится в заявлении Copom.В последнее время центробанк активизировал свои валютные интервенции и совместно с казначейством пообещал выйти на рынок облигаций для обеспечения ликвидности, пишет Reuters.В то время как все больше экономистов предсказывают рецессию в Бразилии в этом году, центробанк сигнализировал, что он не спешит снова снижать ставки. Вместо этого регулятор подчеркнул необходимость проведения экономических реформ.