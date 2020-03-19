Центральный банк Индонезии снизил ключевую процентную ставку и ухудшил прогноз роста крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии на фоне пандемии коронавируса.

Центральный банк Индонезии снизил ключевую процентную ставку и ухудшил прогноз роста крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии на фоне пандемии коронавируса.Банк Индонезии в четверг снизил ставку 7-дневного обратного РЕПО на 25 базисных пунктов до 4,5%. Это второе смягчение денежно-кредитной ставки в текущем году после четырех снижений в совокупности на 100 базисных пунктов в прошлом году.Решение регулятора совпало с прогнозом 14 из 26 экономистов, опрошенных Bloomberg. Трое экспертов прогнозировали снижение на 50 базисных пунктов, остальные ожидали сохранения ставки на прежнем уровне.Рост экономики в 2020 году может быть медленнее, чем ожидалось, в пределах 4,2-4,6%, по сравнению с февральским прогнозом на уровне 5-5,4%, заявил глава Банка Индонезии Перри Варджийо. Новый прогноз предполагает минимальные темпы роста с 2005 года.По словам Варджийо, у регулятора есть возможности для более значительного снижения ставки, учитывая низкую инфляцию и снижение ставки ФРС США на 100 базисных пунктов. Центробанк решил снизить ставку лишь на 25 базисных пунктов, чтобы сохранить привлекательные премии по индонезийским активам.На прошлой неделе власти страны подготовили пакет стимулирующих мер в размере 120 триллионов рупий ($8,1 миллиарда) для поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19.