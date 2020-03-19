Нефть продолжает дешеветь 18 марта, стоимость Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года. Цена WTI упала до минимального за последние 17 лет показателя.

Нефть продолжает дешеветь 18 марта, стоимость Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года. Цена WTI упала до минимального за последние 17 лет показателя.Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent снизилась на лондонской бирже ICE Futures до $27,99 за баррель, что на $0,74 (- 2,58%) ниже цены накануне.Стоимость апрельского фьючерса на нефть WTI упала на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,22 (- 4,53%) до $25,73 за баррель, это минимальное значение с мая 2003 г.Наметилось отклонение от макроэкономических прогнозов на 2020 год, заявил ранее министр финансов Антон Силуанов. Безусловно, это коснется бюджета. "Мы делали оценки: только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 триллиона руб. снижает объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми значениями", — подчеркнул министр.Россия столкнулась с непростой ситуацией — со снижением цен на энергоресурсы, что всегда несло риски для экономики, отметил Силуанов."Снижение нефтяных цен было ожидаемо на фоне переизбытка предложения на рынке углеводородов и рекордного падением спроса из-за прогрессирующего торможения мировой экономики. Спрос на нефть сократился более чем на 3 миллиона баррелей в день, и ситуация ухудшается с каждым днем.Равновесная цена в текущих условиях оценивается примерно в $20 за баррель, но все же уровень $25 за баррель пока выглядит мощным психологическим уровнем поддержки, тем более что именно по этой цене Саудовская Аравия намерена продавать нефть европейским потребителям в апреле.Также уже при этой цене нефти рынок могут начать покидать неэффективные производители. Теоретически котировки могут опуститься до $20 краткосрочно, но вряд ли надолго. Впрочем, многое будет зависеть от дальнейших перспектив мировой экономики и развития пандемии коронавируса", — отметил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов."Фьючерсы на нефть Brent сегодня торгуются почти на 3% ниже вчерашнего уровня закрытия. С начала года нефть подешевела примерно на 57%. Падение оказалось столь существенным, поскольку нефтяной рынок находится под шоковым воздействием и со стороны спроса (падение потребления прежде всего в транспортном секторе из-за ограничений, связанных с коронавирусом), и со стороны предложения (развал сделки ОПЕК+ и увеличение добычи отдельными странами).Масштаб падения цен на энергоносители может выглядеть избыточным, но определить сроки (и ценовые ориентиры) возможной смены тренда на восходящий не представляется возможным, поскольку затруднительно прогнозировать сроки снятия ограничений и возвращения мировой экономики в режим нормального функционирования", — заявил ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.