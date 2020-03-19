Российский экспортный сорт нефти Urals с поставкой в Европу на торгах 18 марта подешевел на 22% до $18,64 за баррель. Это минимальный уровень за последние 18 лет.

Российский экспортный сорт нефти Urals с поставкой в Европу на торгах 18 марта подешевел на 22% до $18,64 за баррель. Это минимальный уровень за последние 18 лет.18 марта цены нефти на мировых биржах рекордно рухнули до $24 за баррель европейского сорта Urals и до $20 за баррель американского сорта WTI.Российская нефть из-за высокого содержания серы традиционно стоит меньше, чем европейский сорт, и 18 марта баррель российского экспортного сорта подешевел сильнее – почти до $18. Сегодня российская нефть торгуется по цене выше $20 за бочку.Давление на цены 18 марта оказала информация о планах увеличить отгрузку российской нефти из балтийских портов 1-5 апреля на 25% относительно аналогичного периода текущего месяца, примерно до 2 миллионов барр./сут., отметили в аналитическом агентстве Argus.Saudi Aramco продолжает заявлять о планах снизить цены на свою нефть и увеличить при этом объемы поставок в Европу.Российский бюджет на 2020 год рассчитан по цене свыше $40 за баррель. При цене Urals в $17-20 за баррель бюджет недополучает около $2-3 миллиарда в месяц. Курс доллара при цене российской нефти $20 сохранится на уровне 80 руб. или выше, прогнозируют экономисты. Импорт подорожает, и это может увеличить инфляцию."Мы делали оценки: только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 триллиона руб. снижает объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми значениями", — заявил министр финансов Антон Силуанов.