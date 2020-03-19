Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал о планах на оставшуюся часть сезона. По словам спортивного чиновника, в настоящий момент прорабатывается новый календарь для Серии А. Планируется, что итальянское первенство возобновится 3 мая.

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал о планах на оставшуюся часть сезона. По словам спортивного чиновника, в настоящий момент прорабатывается новый календарь для Серии "А". Планируется, что итальянское первенство возобновится 3 мая."Сейчас мы работаем над новым календарем чемпионата, согласно которому он возобновится 3 мая. Окончание турнира запланировано на 30 июня. Однако не стоит исключать, что из-за непредвиденных мер все может передвинуться вплоть до 30 июля", – цитирует главу итальянской федерации футбола Football Italia.Напомним, что из-за коронавируса чемпионат Италии был прерван. Команды в первенстве страны успели сыграть 26 туров.