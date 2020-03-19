Несмотря на всеобщую панику из-за смертельного вируса, который шагает по планете, пользователи Твиттера не унывают. Дни.ру сделали подборку самых забавных реакций на пандемию.
Несмотря на всеобщую панику из-за смертельного вируса, который шагает по планете, пользователи "Твиттера" не унывают. "Дни.ру" сделали подборку самых забавных реакций на пандемию.
Особенно в социальной сети популярны обсуждения ажиотажа вокруг продуктов первой необходимости. Многие острят на тему пустых полок в магазинах – больше всего народ недоумевает, почему все набросились именно на туалетную бумагу. Мемы про коронавирус слегка трансформировались в шутки про "гречковирус".
— просто Антонида (@nartsysska)
— Edward Blake (@EdwardBlake6)
У меня появилось хобби и цель
Я коллекционирую мемы про коронавирус в отдельную папочку
Вкидываю лучшие:
— Бисса | диванные коронавирусные войска (@bessibell)
— просто Антонида (@nartsysska)
— Лепра (@leprasorium)
Также шутники комментируют рекомендации Минздрава России избегать контактов с людьми. Народ смеется над закрытием границ с другими странами и введением карантина в стране.
#2020
— Аня (@annayoen14)
я за правильный карантин
— просто Антонида (@nartsysska)
Минздрав рекомендует воздержаться от обкашливания вопросиков.
— Руслан Усачев (@RuslanUsachev)
Когда пытаешься понять, чем заняться дома во время карантина.
Оригинальные фото: Валерий Шарифулин, ТАСС.
— Яндекс.Недвижимость (@Yandex_Realty)
*Короновирус приходит в Россию*
Школьники и студенты:
— I'm not okay (@NeoSupchik)
Также некоторые недоумевают по поводу обстановки в мире. Некоторые находят забавные параллели даже с историческими событиями. Особенно популярной стала шутка про "диванных" вирусологов – она набрала более 14 тысяч лайков.
— Мара (@zlobezumie)
Откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были.
— Владос, ударение на «о» (@vlad_os)
Очень интересный у нас исторический период, никогда такого не было: Америки закрыта, в Европе чума, на Руси распри между Киевским и Московским княжеством, растёт мощь опричнины, а бояре опять уговаривают царя вернуться на царство и править единолично.
— Саша Усольцев (@usolt)
Конечно же, не обошлось и без мемов с животными и звездами. Особое место в сердцах людей занимают мемы про коронавирус с отечественными поп-исполнителями и котиками.
МОЛНИЯ!!! Коронавирус уже в России!!!
— Μuδ Ρоuccu (@Fake_MIDRF)
Я-*существую *
Коронавирус-
— МАЛЕНЬКИЙ ЧеЛоВеК (@kPCygUxawCl1tLi)