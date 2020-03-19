Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля проводится не будет. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ни в каких условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование, — подчеркнула она.
Если ситуация с коронавирусом COVID-19 будет ухудшаться, голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля проводится не будет. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Ни в каких условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование, но поскольку вооружен — предупрежден, и все мы настроены на профилактические меры", — подчеркнула она.
Памфилова пояснила, что президент не мог подписать указ без назначенной даты голосования, но это не значит, что дату нельзя изменить.
Как сообщает РИА Новости, также Памфилова отметила, что российские ведомства в плане профилактики коронавируса работают очень эффективно, в отличие от других стран. Она добавила, что ЦИК провел совещание по видеосвязи с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и врачей-вирусологов.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования 22 апреля. При этом он отметил, что голосование пройдет только в том случае, если ситуация позволит, так как "нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь". На голосование будет вынесен один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".