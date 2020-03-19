Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля проводится не будет. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ни в каких условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование, — подчеркнула она.

Если ситуация с коронавирусом COVID-19 будет ухудшаться, голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля проводится не будет. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Ни в каких условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование, но поскольку вооружен — предупрежден, и все мы настроены на профилактические меры", — подчеркнула она.Памфилова пояснила, что президент не мог подписать указ без назначенной даты голосования, но это не значит, что дату нельзя изменить.Как сообщает РИА Новости, также Памфилова отметила, что российские ведомства в плане профилактики коронавируса работают очень эффективно, в отличие от других стран. Она добавила, что ЦИК провел совещание по видеосвязи с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и врачей-вирусологов.Накануне президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования 22 апреля. При этом он отметил, что голосование пройдет только в том случае, если ситуация позволит, так как "нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь". На голосование будет вынесен один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".