Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 в столице сейчас рекомендуется особенно беречь тех, кто в группе риска — людей старше 60 лет. Пожилым москвичам советуют временно отказаться от походов в магазины, кафе, досуговые центры. С покупкой продуктов и лекарств готовы помочь волонтеры.

Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 в столице сейчас рекомендуется особенно беречь тех, кто в группе риска — людей старше 60 лет. Пожилым москвичам советуют временно отказаться от походов в магазины, кафе, досуговые центры и вообще избегать любых людных мест. С покупкой продуктов и лекарств готовы помочь волонтеры.- Кефир однопроцентный, хлеб черный, картофель.Дмитрий и Даир выбирают продукты для Софии Михайловны. Она ветеран труда, живет одна. Сейчас из дома не выходит.- София Михайловна, продукты принесли. Все, мы отошли. Вы можете забрать сумку. Все хорошо у вас?Молодые люди — музыканты — решили помогать пожилым, которым ходить по многолюдным местам сейчас не рекомендуют. И они тоже соблюдают ряд правил."Нужно минимизировать контакт, чтобы мы не могли надышать друг на друга, чтобы мы не могли потрогать какие-то поверхности, на которых, возможно, осели наши вирусы. Вот эти правила говорят о гигиене личной и коммуникативной", — рассказывает волонтер Дмитрий Мосейкин.Студент московского вуза Борис пришел навестить доцента университета, преподавателя с 20-летним стажем. Алексей Борошнев — активный пенсионер, участник программы "Московское долголетие". Изучает французский, занимается спортом, ходит в бассейн. Но сейчас прислушался к рекомендациям и остается дома. И с удовольствием принимает помощь."То, что кто-то вспомнил о тебе, приехал — это я оцениваю как большое душевное благо", — говорит Алексей Борошнев.Центр поддержки старшего поколения оперативно организовали в Высшей школе экономики. Составили базу, связались с пенсионерами. Помощи ждут не менее 400 человек."Это наша реакция на ту ситуацию, которая складывается сейчас из-за коронавируса. Мы прекрасно понимаем, что старшее поколение находится в зоне риска, поэтому кто-то из наших возрастных коллег или из пенсионеров хотел бы остаться дома, чтобы лишний раз не пользоваться общественным транспортом и таким образом себя уберечь", — объясняет Валерия Касамара, проректор НИУ "Высшая школа экономики"Москвичи развернули целую компанию по помощи соседям — тем, кто рядом, и кто теперь в зоне риска.