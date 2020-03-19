Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов считает, что дачи с огородами позволят россиянам в случае распространения нового коронавируса обеспечить себя урожаем, а также изолироваться там и избежать заражения.

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов считает, что дачи с огородами позволят россиянам в случае распространения нового коронавируса обеспечить себя урожаем, а также изолироваться там и избежать заражения.На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Никонов напомнил, что Россия занимает первое место в мире по количеству дач и огородов.Это он назвал "огромным конкурентным преимуществом", которое делает россиян "менее уязвимыми к ударам пандемии"."Я думаю, это позволит нашему населению рассредоточиться, самообеспечиться, самоизолироваться и, в конечном счете, преодолеть вирусные опасности", — сказал депутат Госдумы.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. На данный момент в более чем 150-ти странах мира заражены уже больше 179 тысяч человек. Большинство из них выздоровели, скончались больше 7,4 тысячи человек.