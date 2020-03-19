Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме. Соответствующее решение вынес городской суд Ташкента. Наследница Ислама Каримова уже отбывает срок по предыдущему приговору.

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме. Соответствующее решение вынес городской суд Ташкента. Наследница Ислама Каримова уже отбывает срок по предыдущему приговору.О решении сообщается на сайте Верховного суда Республики Узбекистан. Ведомство признало Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, легализации доходов, а также хищении путем присвоения и растраты.Дочь экс-президента Узбекистана приговорена к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Исчисляется срок наказания с 21 августа 2015 года.Также приговоры вынесены другим обвиняемым по этому делу. Четверо подсудимых получили от 17 до 20 лет лишения свободы, один человек – более пяти лет. Двоих освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.В декабре 2017 года Гульнару Каримову осудили на десять лет за вымогательство, неуплату налогов и прочие противозаконные действия. С начала 2019 года дочь первого президента Узбекистана находится в одной из колоний общего режима в Ташкентской области.По данным следствия, Каримова и члены преступного сообщества похитили бюджетные средства и легализовали преступные доходы на сумму более чем 175 миллионов долларов.