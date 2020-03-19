Доллар и евро подскочили на старте торгов на Московской бирже. Курс американской валюты в ходе торгов превышал отметку 81 руб. впервые с января 2016 года, евро поднимался выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.

Доллар и евро подскочили на старте торгов на Московской бирже. Курс американской валюты в ходе торгов превышал отметку 81 руб. впервые с января 2016 года, евро поднимался выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.Позднее валюты перешли к снижению. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:23 мск снизился на 2 коп. и составил 80,85 руб., курс евро опустился на 12 коп. до 88,21 руб.Нефть дорожает в четверг после обвала цен накануне. Инвесторы пытаются оценить, насколько эффективным будет масштабное стимулирование со стороны центральных банков для поддержки мировой экономики на фоне коронавируса.К 10:01 мск стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 6,7% и составила $26,55 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 13,8% до $23,7 за баррель.