Дополнительные меры дезинфекции вводятся в тульских храмах. Об этом со ссылкой на пресс-службу Тульской епархии сообщает ГТРК Тула.

Дополнительные меры дезинфекции вводятся в тульских храмах. Об этом со ссылкой на пресс-службу Тульской епархии сообщает ГТРК "Тула".Во всех монастырях и приходах региона будут проводится тщательные санитарно-гигиенические меры. В соборах дезинфицировать будут кивоты икон. Санитарными растворами обрабатывают помещения. Для прихожан подготовили одноразовые стаканчики.На неопределенное время закрыты воскресные школы, приходские кружки и секции, приостановлена учебная деятельность в Тульской духовной семинарии.По словам иеродиакона Илариона (Колобова), председателя информационного отдела Тульской епархии, ложечка для причастия будет протираться спиртовым раствором. Возможен также переход на одноразовые ложки. Запрещено целование чаши. Таинства крещения и миропомазания будет осуществляться с регулярной сменой воды.Ужесточение санитарно-гигиенических мероприятий в период угрозы распространения коронавирусной инфекции — необходимая и единственно верная политика поведения.