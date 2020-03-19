Палеонтологи описали удивительную птицу, пережившую динозавров. Она получила прозвище чудо-цыплёнок. Чудес действительно хватает.

Международная команда палеонтологов обнаружила самую раннюю из известных окаменелостей птиц "современного образца".Возраст находки составляет 66,8-66,7 миллиона лет. Это означает, что пернатое, названное Asteriornis maastrichtensis, существовало в меловом периоде. И, в отличие от динозавров, этот вид пережил мел-палеогеновое вымирание.Исследователи признаются: совершить открытие помогли удача и современные технологии. Куратор Музея естествознания в Маастрихте обнаружил в музейной коллекции четыре небольших каменных блока, из которых торчали сломанные кости чьих-то конечностей. Окаменелости были найдены неподалёку от границы между Бельгией и Нидерландами.По словам учёных, когда они помести фрагменты пород в компьютерный томограф и увидели скан, на их крики в комнату прибежал техник, решив, что коллеги сломали аппарат."Момент, когда я впервые увидел то, что было скрыто породой, стал самым волнующим в моей научной карьере, — вспоминает руководитель исследования Дэниел Филд (Daniel Field) из Кембриджского университета. — Это был один из наиболее хорошо сохранившихся черепов ископаемых птиц [среди образцов] разного возраста, найденных в разных частях мира".Модель черепа астериорниса.Фото University of Cambridge.Детальный анализ черепа A. maastrichtensis показал, что вид сочетал в себе многие черты современных птиц из группы Galloanserae (куда входят гусеобразные и курообразные). Так, верхняя и задняя часть черепа астериорниса по строению напоминают таковые у современных уток, в то время как передняя часть и клюв схожи в таковыми у кур и индеек.Палеонтологи заключили, что пернатое, прозванное "чудо-цыплёнком", было близким родственником последнего общего предка современных кур и уток.По оценкам авторов, астериорнисы весили около 400 граммов. По размерам они походили на современных чаек и имели довольно длинные ноги. Вероятно, эти птицы обитали на суше неподалёку от морского побережья.Специалисты подчёркивают, что A. maastrichtensis стал первой из "современных" птиц эпохи динозавров, чьи останки были найдены в Северном полушарии. Открытие этого вида доказывает, что Европа была ключевой областью в ранней эволюционной истории пернатых "нового поколения" (ранее считалось, что они выпорхнули на другие континенты из Антарктиды).К слову, род Asteriornis был назван в честь Астерии — древнегреческой богини падающих звёзд. Это и напоминание о том, что птица обитала до Земле незадолго до удара астероида, и отсылка к тому факту, что "чудо-курица" имела черты домашних птиц (согласно мифам, Астерия превращается в перепела, спасаясь от любвеобильного Зевса). Видовое наименование указывает на то, что останки был найдены в Маастрихтской формации.В дальнейшем учёные надеются отыскать в Европе больше останков астериорнисов и их родственников, в также выяснить, какие черты помогли птицам пережить "астероидный апокалипсис".О проделанной работе команда отчиталась в статье, представленной в журнале Nature.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о самой крупной ископаемой птице в Северном полушарии, а также о необычных птицах мелового периода: одну из них эволюция одарила аномально длинными пальцами, а над другой поставила ещё более любопытный эксперимент.