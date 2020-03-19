В Волгодонске в ночь на среду легковушка на огромной скорости вылетела с дороги и врезалась в дерево возле АЗС. Мгновенно погибли два студента, а 19-летняя девушка сильно пострадала и была доставлена в реанимацию. Четвертый пассажир отделался синяками.

В Волгодонске в ночь на среду, 18 марта, легковушка на огромной скорости вылетела с дороги, подпрыгнула на бордюре и врезалась в дерево возле АЗС. Машина превратилась в груду металла. Мгновенно погибли два студента — 19-летний водитель и его 16-летний приятель, сидевший рядом.В машине находились еще два человека. Пострадала 19-летняя девушка, сокурсница водителя, ее доставили в больницу, и сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Четвертый пассажир отделался синяками.По предварительной информации, сидевший за рулем юноша был трезв.