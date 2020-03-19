По оценке экономистов ИК Ренессанс Капитал, российская экономика оказалась на пороге кризисной ситуации, вызванной распространением по миру коронавируса и падением нефтяных цен, в хорошей форме.

Причин для паники на фоне борьбы с распространением коронавируса и падения нефтяных цен нет, полагают эксперты ИК "Ренессанс Капитал". По их мнению, ситуация в России находится под контролем, а резервов вполне достаточно для смягчения шоков."То, что существенно отличает текущий кризис (да, наверное, уже можно назвать ситуацию кризисом) от предыдущих эпизодов 2008 и 2014 годов, которые также были связаны с просадкой внешнего спроса, просадкой цен на нефть, — к этой турбулентности российская экономика подходит в более устойчивой форме. Бюджет стартует с существенного профицита, средств, накопленных в ФНБ хватает для покрытия дополнительных расходов бюджета без драматической консолидации. При разных сценариях как минимум на пять лет, даже если нефть упадет до $20, а это существенный период. Чистая позиция банковского сектора сейчас тоже позволяет ему достаточно плавно пережить кризис", — пояснила экономист ИК "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Софьи Донец в ходе телефонной конференции для представителей СМИ.При этом в компании отмечают — негативное влияние на экономику, естественно, будет. "Снижение деловой активности и существенное ослабление нефти, имевшие место в феврале-марте, окажут негативное воздействие на экономический рост как непосредственно за счет сокращения объемов экспорта, так и за счет сокращения потребительского и инвестиционного спроса", — отмечается в презентации инвесткомпании.Согласно прогнозу ИК "Ренессанс Капитал" замедлившаяся в феврале до 2,3% инфляция в марте ускорится, достигнув к концу года 5%. Основными драйверами станут цены на продовольственные товары. При этом цены на услуги, как ожидают эксперты, будут расти достаточно стабильно.Отвечая на вопрос от "33Live.Ru Экономика" о достаточности предпринимаемых российским правительством мер, Софья Донец отметила, что нынешний пакет, анонсированный властями, скромный, но действенный. Поддержав медицинский тон вопроса ("не похожи ли текущие меры на замазывание открытой раны тональным кремом"), Донец напомнила о столь популярном, к примеру, в Великобритании, обычном парацетамоле."Простые рецепты в такой сложной ситуации являются наиболее действенными. Вирус — как элемент шока. Его нельзя вылечить, его нельзя избежать. Можно только к нему адаптироваться. С этой точки зрения парацетамол, чтобы несколько успокоить симптомы, он, наверное, является неплохим вариантом. 300 миллиардов — это небольшие деньги, но учитывая, что Минфин не отказывается от расширения расходов, которые уже запланированы на этот год, все вместе это составляет фискальный стимул в хорошей, положительной зоне", — пояснила экономист.Между тем, базовый сценарий ИК предполагает сохранение нефтяных котировок на уровне $35 за баррель во II квартале 2020 года с их постепенным восстановлением во втором полугодии.