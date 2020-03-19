МВД еще в середине прошлого года развило бурную деятельность по введению в действие новой схемы проверки водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Однако проект еще не принят: ведомство просит Общественную палату проверить его повторно и как можно скорее.

МВД еще в середине прошлого года развило бурную деятельность по введению в действие новой схемы проверки водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Однако проект еще не принят: ведомство просит Общественную палату проверить его повторно и как можно скорее.Методика экспресс-тестирования водителей снимает многие ограничения, которыми связана нынешняя схема: к примеру, экспресс-тесты не требуют ни понятых, ни видеосъемки. Положительный результат экспресс-теста станет еще одним, помимо ныне закрепленных физиологических, основанием для полноценной проверки водителя.Проект постановления правительства, закрепляющий новую методику проверки, МВД уже направляла в Белый дом, причем у ряда экспертов заинтересованных ведомств, как отмечает "Коммерсант", вопросов к проекту не возникло. Однако правительство поручило министерству провести дополнительную проверку проекта, которой займется Общественная палата. Ожидается, что к процессу привлекут представителей отраслевых общественных организаций наподобие Федерации автовладельцев России.В МВД просьбу ускорить рассмотрение объясняют тем, что введение экспресс-методики предусмотрено нацпроектом "Безопасные автодороги". Кроме того, ведомство рассчитывало закупить полтора миллиона тестов еще в прошлом году и столько же - в нынешнем. По понятным причинам этого не сделано.В Общественной палате пообещали подготовить заключение уже к первой половине апреля.