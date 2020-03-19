Власти Евросоюза призвали онлайн-кинотеатры и видеосервисы, такие как Netflix и YouTube, отказаться от вещания в высоком качестве

Власти Евросоюза призвали онлайн-кинотеатры и видеосервисы, такие как Netflix и YouTube, отказаться от вещания в высоком качестве. Пояснили это тем, что в условиях, когда десятки миллионов граждан перешли в режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, трансляция фильмов и сериалов в HD-формате оказывает чрезмерную нагрузку на скорость интернет-соединения.Стриминговые платформы и телекоммуникационные компании несут "совместную ответственность за принятие мер по обеспечению бесперебойного функционирования интернета", — заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, ответственно подходить к потреблению данных следует и пользователям."Чтобы победить коронавирус COVID19, мы остаемся дома. Удаленная работа и стриминговые сервисы в этом очень помогают, но инфраструктура может не выдержать, — написал Бретон в твиттере. — Чтобы обеспечить доступ к интернету для всех, давайте перейдем на стандартное разрешение там, где HD-формат необязателен". Он добавил, что уже обсудил сложившуюся ситуацию с главой Netflix Ридом Хастингсом.Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @NetflixTo beat #COVID19, we #StayAtHomeTeleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.To secure Internet access for all, lets #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.- Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020В ЕС обеспокоены тем, что внутренние широкополосные сети были спроектированы с учетом того, чтобы справляться только с вечерними скачками трафика. Однако круглосуточную нагрузку, когда взрослые обсуждают деловые вопросы во видеосвязи, а дети — учатся в онлайн-режиме, играют в игры и смотрят фильмы, европейская интернет-инфраструктура может попросту не выдержать.Ранее на этой неделе факт резко выросшей нагрузки подтвердил глава Facebook Марк Цукерберг, подчеркнув, что количество звонков через WhatsApp и Messenger за последнее время удвоилось. А технический директор британского оператора Vodafone Скотт Петти сказал, что час пик интернет-трафика теперь растянулся примерно с полудня до 9 вечера.