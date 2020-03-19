Подключиться к сети, не покупая физическую SIM-карту, при условии поддержки устройством технологии eSIM скоро позволит еще один российский сотовый оператор — Тинькофф Мобайл. В компании подчеркнули уникальность своего предложения: в отличие от подключения eSIM Tele2, посещать офис не нужно.

Подключиться к сети, не покупая физическую SIM-карту, при условии поддержки устройством технологии eSIM скоро позволит еще один российский сотовый оператор - "Тинькофф Мобайл". В компании подчеркнули уникальность своего предложения: в отличие от подключения eSIM Tele2, посещать офис не нужно.Оформление и подключение eSIM в ближайшие дни станет возможно для любого клиента, уже пользующегося банковскими продуктами "Тинькофф" прямо в приложении. Услуга будет доступна во всех 63 российских регионах, где есть сеть "Тинькофф Мобайл" (оператор работает на базе инфраструктуры Tele2).Те, кто пока не пользуются другими продуктами "Тинькофф", могут для подключения eSIM оформить любую банковскую карту компании. После этого потребуется оставить заявку на сайте Tinkoff.ru; последующие настройки производятся через приложение "Тинькофф Мобайл" с помощью QR-кода или вручную.eSIM можно использовать и в сценарии переноса своего номера от другого оператора связи. Представители "Тинькофф Мобайл" говорят, что предоставление услуги eSIM было согласовано с госорганами, и все необходимые разрешения получены.